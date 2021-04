Janet Yellen plaide pour un taux minimum mondial d'imposition des sociétés

"Plus équitable"

Cette volonté de collaboration et de justice fiscale change du dogme "America First" du président Trump. "Ensemble, nous pouvons utiliser une taxation mondiale minimale sur les entreprises pour nous assurer que l'économie mondiale prospère sur la base de règles du jeu plus équitables en matière d'imposition des multinationales", a lancé l'ancienne présidente de la Réserve fédérale (Fed). Une telle législation peut stimuler "l'innovation, la croissance et la prospérité". "Il s'agit de s'assurer que les gouvernements disposent de systèmes fiscaux stables qui génèrent des revenus suffisants pour les investissements publics essentiels et pour répondre aux crises, et que le financement du gouvernement soit partagé équitablement entre les citoyens."