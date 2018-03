Jerome Powell va-t-il présider une Fed plus agressive?

Les gouverneurs de la Réserve fédérale se réunissent pour la première fois sous la coupe de Jerome Powell. Prévisions d’inflation, anticipations de taux… La réunion s’annonce chargée.

Le juriste Jerome Powell va-t-il chambouler le discours prudent adopté par la précédente présidente de la Réserve fédérale (Fed), l’économiste Janet Yellen? La question se pose alors qu’il préside sa première réunion de comité de politique monétaire (FOMC) aux États-Unis. Dans l’ensemble, les observateurs de marché ne s’attendent pas à un changement dans le style de communication de l’institution. "Comme Jerome Powell faisait déjà partie du comité de la Fed, il devrait poursuivre la politique de Janet Yellen", estime Bernard Keppenne, économiste en chef pour CBC Banque.

"Pour qu’une hausse des taux ait lieu, il faut qu’elle soit anticipée par les marchés." Vincent Juvyns JPMorgan AM

La Fed va donc très certainement annoncer une nouvelle hausse de son principal taux directeur, qui se situe à 1,50%. Une hausse – de 25 points de base – qui est déjà pleinement intégrée par les marchés. Depuis plusieurs années déjà, la banque centrale est restée très prudente dans ses déclarations. Elle a toujours fait en sorte de ne pas surprendre les investisseurs, et qu’ils puissent comprendre et anticiper sa politique monétaire. "Pour qu’une hausse des taux ait lieu, il faut désormais qu’elle soit anticipée par les marchés", remarque Vincent Juvyns, Global Market Strategist chez JPMorgan Asset Management. On notera cependant que lors de son grand oral devant le Congrès américain, fin février, Jerome Powell s’est montré plutôt optimiste. "Mon appréciation personnelle de l’orientation économique s’est renforcée depuis décembre", a-t-il déclaré.

Quatre hausses de taux en 2018?

Des propos qui poussent certains investisseurs à parier sur 4 hausses de taux cette année. Selon la récente enquête réalisée par l’agence Bloomberg auprès de 41 économistes, la prévision médiane prévoit une hausse ce mercredi, ainsi qu’en juin, septembre et décembre. "On ne peut pas exclure ce scénario, car les mesures prises par l’administration Trump pourraient se révéler être inflationnistes ou, à tout le moins, relancer l’inflation. En particulier, la réforme fiscale et l’augmentation des tarifs douaniers", reconnaît de son côté Bernard Keppenne. Jerome Powell a pourtant affirmé devant le Congrès que la Réserve fédérale projette "trois hausses graduelles de taux cette année".

On comprendra aisément pourquoi les marchés se focaliseront principalement sur la mise à jour publiée ce mercredi des "dots plots", c’est-à-dire les anticipations de taux des gouverneurs à moyen terme. D’autant que le comité a accueilli de nouveaux membres ces derniers mois. Un comité plus "agressif" pourrait surprendre certains investisseurs. Dans ce cas, on pourrait s’attendre à une hausse des rendements obligataires aux États-Unis.

Vincent Juvyns pense toutefois que le débat sur 3 ou 4 hausses de taux en 2018 ne va pas fondamentalement changer la vie des marchés. "Économiquement parlant, c’est justifié", ajoute-t-il.

L’empreinte de Donald Trump

La Réserve fédérale doit d’ailleurs publier ses nouvelles prévisions économiques. Les économistes se pencheront bien entendu sur les chiffres de l’inflation et de la croissance. Le marché de l’emploi américain reste un des principaux sujets de préoccupation des marchés financiers. Pour preuve, la correction début février à la suite d’une accélération de la croissance des salaires en janvier. "Si la Fed revoit ses prévisions d’inflation à la hausse, il faudra alors s’attendre à une hausse des rendements obligataires et une baisse des Bourses", prévoit Bernard Keppenne.