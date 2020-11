Joe Biden: "Nous achèterons américain"

Joe Biden, le président américain élu, a dévoilé quelques éléments de sa stratégie économique intérieure et de ses ambitions pour le commerce international.

Le prochain président des États-Unis veut créer 3 millions d'emplois "bien payés" , notamment grâce aux technologies. Il mise sur les voitures électriques et les énergies vertes . Lors d'un discours depuis sa ville de Wilmington, dans le Delaware, à l'issue d'une rencontre virtuelle avec des responsables syndicaux et des hauts dirigeants d'entreprise, Joe Biden a estimé qu' un "soutien immédiat" devait être apporté à l'économie .

Impôts et plan d'aide

Il a également réaffirmé que les grosses entreprises et les Américains les plus aisés allaient payer leur "juste part" d'impôts, et qu'il entendait mettre en place un salaire minimum à 15 dollars de l'heure.