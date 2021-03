Joe Biden a atteint plus tôt que prévu son premier objectif en termes de vaccinations

Son projet était ambitieux face à une pandémie qui mine une Amérique divisée. À l'aube de sa présidence, le démocrate avait affirmé que pas moins de 100 millions de doses de vaccins seraient administrées à ses concitoyens au cours des 100 premiers jours de son mandat . Le pari est gagné. Joe Biden entame ce vendredi le 58 e jour de son mandat et l’objectif qu’il s’était fixé a été atteint avec plus d’un mois d’avance.

Vers un doublement de l’objectif national?

Selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), près de 30% des Américains de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose. Ce chiffre monte à plus de 65% pour les Américains de 65 ans et plus. À ce rythme, il apparaît réaliste d'envisager un doublement de l'objectif initial, soit 200 millions de vaccinations durant les 100 premiers jours du mandat de Joe Biden.