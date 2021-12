Joe Biden annonce de nouvelles mesures face au variant Omicron

"Je sais que le Covid-19 a été un sujet de division dans ce pays " et que c'est "devenu un sujet partisan, ce qui est un triste (…) constat. Cela ne devrait pas être le cas", a-t-il dit lors d'un discours devant la principale agence fédérale de recherche médicale, les National Institutes of Health (NIH). "Alors que nous entrons dans l'hiver et que nous sommes confrontés au défi de ce nouveau variant, c'est le moment, je l'espère, d'essayer de surmonter ces divisions".

Et pour cause: l'État de New York a annoncé jeudi soir avoir détecté cinq infections au variant Omicron, tandis qu'Hawaï et le comté de Los Angeles ont chacun identifié un cas. Pour l'heure, au moins dix cas ont été confirmés dans le pays.