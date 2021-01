Joe Biden défait déjà largement la politique de Donald Trump

Joe Biden entame son mandat avec un intérêt particulier pour l'immigration, le climat et la pandémie. Dans ses premières heures à la Maison-Blanche, il a signé une série de décrets pour défaire la politique de son prédécesseur.

À peine installé dans le Bureau ovale, Joe Biden a signé mercredi une dizaine de décrets pour inverser des mesures de son prédécesseur , lançant son mandat sur une note anti-Trump . Ses principales décisions concernent l'immigration, le climat et la lutte contre le coronavirus.

L'arrêt de la construction du mur

En matière d' immigration , le nouveau président s'est d'emblée montré très actif. Il a déjà signé deux décrets présidentiels importants pour de nombreuses personnes, et très symboliques aussi. Ces textes prévoient:

• la levée immédiate de l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis visant les ressortissants de 13 pays majoritairement musulmans et africains ; • l'arrêt de la construction du mur à la frontière avec le Mexique , qui était encore en cours ce mercredi.

De l'air pour les Dreamers

De plus, il a aussi instauré un moratoire ordonnant au département de la Sécurité intérieure (DHS) et à l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice) de préserver le programme qui protège d' expulsion des centaines de milliers de "Dreamers" . Il présentera également un projet devant le Congrès qui permettra la naturalisation de ces quelque 700.000 jeunes arrivés sans papiers sur le territoire américain quand ils étaient des enfants accompagnant leurs parents.

L'ancien sénateur et vice-président de Barack Obama prévoit également un plan d'assistance pour le Salvador, le Guatemala et le Honduras, d'où proviennent la plupart des migrants, ainsi que des fonds supplémentaires pour la surveillance et le contrôle des frontières.