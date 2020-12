Joe Biden demandera au Congrès un nouveau plan d'aide à l'économie

Lors d'une conférence de presse dans sa ville de Wilmington (nord-est), le futur président des États-Unis Joe Biden a estimé que le plan de 900 milliards de dollars voté lundi par les parlementaires était "un premier pas" mais qu'il ne serait pas suffisant . "Le Congrès a fait son travail cette semaine. Et je peux et je dois leur demander de recommencer l'an prochain", a-t-il dit.

Après des mois de blocage, démocrates et républicains ont approuvé lundi des mesures comprenant notamment des chèques aux familles les plus fragilisées, des aides aux petites entreprises et aux écoles, des allocations de chômage supplémentaires de 300 dollars par semaine ou encore une enveloppe pour la distribution équitable de vaccins contre le Covid-19.