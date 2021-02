Joe Biden donne le ton face à Vladimir Poutine

Changement de ton pour la politique étrangère américaine. "America is back!" Le nouveau président a notamment déclaré que les Etats-Unis ne "s'écraseront" plus face à la Russie.

"Investir dans notre diplomatie n'est pas quelque chose que nous faisons simplement parce que c'est la bonne chose à faire pour le monde", a dit Joe Biden. "Nous le faisons afin de vivre dans la paix, la sécurité et la prospérité. C'est dans notre propre intérêt". "Les alliances américaines sont nos plus grands atouts", a déclaré Joe Biden, ajoutant que guider la diplomatie signifiait "se tenir à nouveau épaule contre épaule avec nos alliés et partenaires clé".