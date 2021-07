Joe Biden dresse le bilan de ses six premiers mois de mandat

Le président américain Joe Biden a réuni ses ministres pour marquer les six premiers mois de son mandat. Dans son discours, le démocrate a rappelé les grandes lignes de sa politique intérieure et internationale.

Des défis majeurs

Il a néanmoins ajouté qu’un travail important devrait encore être accompli, faisant notamment allusion à l’ adoption des propositions de dépenses et d’infrastructures par le Congrès , et au retour du leadership américain sur la scène mondiale.

Endiguer la pandémie

La pandémie de coronavirus a été, et restera néanmoins le plus grand défi de Joe Biden. En janvier dernier, seules 16 millions de doses de vaccins anti-Covid avaient été distribuées dans tout le pays.

L'une des premières étapes du programme "Build Back Better" de Joe Biden avait été d'augmenter l'offre et la demande, en établissant des partenariats avec des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif, des entreprises et des écoles dans tout le pays. Des efforts payants. En l'espace de six mois, près de 338 millions de doses ont été distribuées, ce qui a permis de vacciner 160 millions d'Américains, comme l’indique Bloomberg.