Joe Biden élu président, pas de 2e mandat pour Donald Trump

Le candidat démocrate Joe Biden a remporté la course à la Maison-Blanche face au sortant Donald Trump. Qui rétorque en assurant que "l'élection est loin d'être terminée".

Le décompte aura pris un peu de temps, mais au terme de quatre jours de suspense intense, Joe Biden a fini par décrocher le nombre de grands électeurs qui lui assure de devenir le 46e président des États-Unis. Le candidat démocrate voit ainsi couronnée une carrière publique de 47 ans, jalonnée d'échecs, avec deux premières tentatives présidentielles ratées, et de drames familiaux.

Selon plusieurs médias américains, Joe Biden a été donné vainqueur avec 279 grands électeurs, grâce à un succès dans l'Etat-clé de Pennsylvanie (20 grands électeurs) et dans celui du Nevada (6 grands électeurs).

L'accession de Joe Biden à la Maison-Blanche marque une autre première: Kamala Harris, ancienne procureure et fille d'immigrés, entre dans l'Histoire comme la première femme à accéder à la vice-présidence des États-Unis. Qui sera aussi la première personne noire à occuper la fonction.

À 56 ans, la dynamique et pugnace sénatrice de Californie a permis à Joe Biden d'engranger les voix d'un électorat plus divers qui avait soif de se voir mieux représenté au sommet du pouvoir. À tel point que certains électeurs disaient voter non pas pour M. Biden mais pour elle, la fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne.

Quatre années tumultueuses

L'élection de l'ancien vice-président de Barack Obama marque un tournant historique pour l'Amérique et le monde, après quatre années tumultueuses sous la houlette du président républicain. Elu en 2016, Donald Trump ne rempilera pas. Une première depuis la non-réélection du républicain George H. W. Bush en 1992.

Le président sortant ne semble toutefois pas disposé à quitter la scène sans un nouveau coup d'éclat. L'élection présidentielle est "loin d'être terminée", a affirmé Donald Trump. "Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d'efforts de l'aider: ils ne veulent pas que la vérité éclate", a écrit le président américain sortant dans un communiqué.

Pour lui, "le constat simple est que cette élection est loin d'être terminée". Le milliardaire républicain a annoncé une flopée de recours en justice pour des "fraudes" qu'il n'a pourtant toujours pas étayées par des preuves.

Un campagne modérée

Joe Biden avait parié qu'une campagne modérée axée sur les travailleurs redonnerait aux démocrates les clés de la Maison-Blanche. Le pari a payé, mais sans doute pas de manière aussi tranchée que prévu.

Si Joe Biden a repris à Donald Trump trois États industriels (Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie) qui avaient échappé à Hillary Clinton il y a quatre ans, le président sortant a pu s'appuyer sur une base électorale plus solide que prévu. Avec quelque 70 millions de voix, Donald Trump est le deuxième candidat le plus populaire de l'histoire des États-Unis derrière... son challenger Joe Biden et ses plus de 74 millions de voix.

Ce dernier se pose d'ores et déjà en président élu, en promettant d'être "le président de tous les Américains". "Je suis honoré et empli d'humilité par la confiance que les Américains m'ont fait ainsi qu'à la vice-présidente élue" Kamala Harris, a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Rassembleur

"Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation." Joe Biden Président élu des Etats-Unis

Le 46e président se veut rassembleur. "Avec la campagne terminée, il est temps de laisser derrière nous la colère et la rhétorique enflammée et nous rassembler en tant que nation", dit-il. "Il est temps que l'Amérique se rassemble et panse ses plaies."

Joe Biden s'exprimera samedi à 20H00 (02h00 dimanche en Belgique) depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware. Il sera accompagné de son épouse Jill Biden, de sa vice-présidente élue Kamala Harris et de l'époux de cette dernière, Doug Emhoff.