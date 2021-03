Joe Biden en passe de valider un plan à 3.000 milliards de dollars

Selon la presse américaine, les conseillers du Président américain vont proposer un vaste plan structurel qui s'appuierait sur une réforme des codes d'impôts.

Moins de deux semaines après avoir signé le gigantesque plan de relance de 1.900 milliards de dollars, Joe Biden pourrait examiner une nouvelle proposition d'investissements à hauteur de quelque 3.000 milliards. Une partie du montant devrait être injectée dans les infrastructures pour stimuler l'économie et réduire les émissions de CO 2 . Le New York Times, CNN et le Washington Post se font l'écho de plusieurs spéculations.

"Les conseillers de Joe Biden devraient présenter une proposition recommandant de découper son programme économique en plusieurs pièces législatives distinctes." Le New York Times

Selon le New York Times, qui cite des sources informées du dossier, le nouveau projet de loi serait financé en partie par des augmentations d'impôts sur les entreprises et les ménages les plus riches. "Après des mois de débat interne, les conseillers de Joe Biden devraient présenter cette semaine au Président une proposition recommandant de découper son programme économique en plusieurs pièces législatives distinctes, plutôt que d'essayer de faire passer un paquet gigantesque au Congrès, selon des personnes ayant connaissance du projet", affirme le média américain.

La porte-parole de Biden confirme à demi-mot

CNN et le Washington Post avancent quant à eux que les investissements seraient divisés en deux parties. L'une serait axée sur l'infrastructure et l'autre sur d'autres priorités nationales, telles que l’accès à l’école maternelle pour tous (de nombreuses écoles publiques n'accueillent les enfants qu'à partir de 5 ans) ou les frais de scolarité gratuits "dans les universités communautaires".

Des propos partiellement corroborés par Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche. Mais selon elle, il est encore trop tôt pour énoncer les lignes directrices du programme.

D'après Jen Psaki, l'administration Biden "se concentrera sur les emplois et la manière d'améliorer la vie des Américains". L'équipe présidentielle envisagerait aussi de réformer le code des impôts. Joe Biden étudierait ainsi "une panoplie d'options", mais "les spéculations sont prématurées, étant donné que le Président n'a pas l'intention de donner plus de détails cette semaine".

Républicains et démocrates s’opposent

Au Congrès, démocrates et républicains ont d'ores et déjà commencé leurs tractations en coulisses. Mais pour l'heure, les républicains sont farouchement opposés à un plan coûteux qui alourdirait encore la dette des États-Unis.

"Je pense que le cheval de Troie s'appellera infrastructures. Mais dans ce cheval de Troie se cacheront toutes les hausses d'impôts." Mitch McConnell. Chef des républicains au Sénat

La semaine dernière, les deux partis se sont lancés dans des joutes verbales. "Je pense que le cheval de Troie s'appellera infrastructures. Mais dans ce cheval de Troie se cacheront toutes les hausses d'impôts", a ainsi déclaré le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Les démocrates, eux, ont laissé entendre qu'ils pourraient opter pour une procédure leur permettant de ne compter que sur leur majorité simple au Sénat, en contournant un possible blocage républicain, comme pour le plan de sauvetage qui a été adopté sans aucune voix républicaine.

Les entreprises américaines s'insurgent

Selon les économistes, ces mesures pourraient bien doper la croissance américaine à long terme." La différence fondamentale, c'est que les mesures d'urgence, dont les chèques aux familles, ont un effet ponctuel alors que des investissements dans les infrastructures ont pour objectif de promouvoir une croissance sur le long terme", souligne Gregory Daco, économiste chez Oxford Economics.

La Chambre de commerce américaine et le Bipartisan Policy Center ne veulent pas entendre parler d'une hausse des impôts sur les sociétés.

En outre, l'économiste soutient que financer ce nouveau plan par une hausse des impôts pour les plus riches et sur les entreprises pourrait permettre d'obtenir une adhésion de la frange des démocrates hostiles à un creusement de la dette et du déficit des États-Unis.