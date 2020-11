Joe Biden épingle l'"incroyable irresponsabilité" de Donald Trump

"Je pense que les Américains sont les témoins d'une incroyable irresponsabilité, de messages incroyablement préjudiciables envoyés au reste du monde sur le fonctionnement de la démocratie ." Joe Biden doit entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, mais Donald Trump lui met toujours plus de bâtons dans les roues . Les obstacles s'accumulent et le futur président dénonce publiquement l'attitude du milliardaire républicain.

"Il sait qu'il a perdu"

Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix lors du scrutin du 3 novembre, contre un peu moins de 74 millions pour le milliardaire républicain . Mais Trump continue tant et plus à accuser.

Le président et ses alliés avaient ainsi déposé toute une série de recours en Pennsylvanie, dans le Michigan, l'Arizona et le Nevada . Certains ont été rejetés par les tribunaux, d'autres retirés par les intéressés (dans le Michigan notamment), mais l'avocat du président Rudy Giuliani continue à défendre la version présidentielle. Cette semaine, pour la première fois depuis des décennies, l'ancien maire de New York a même plaidé devant un juge fédéral, sans apporter d'éléments matériels. Jeudi, Giuliani a exploité les théories conspirationnistes accusant le Venezuela ou le philanthrope George Soros d'avoir participé à une fraude organisée selon lui par "des chefs démocrates", avec la complicité de Joe Biden lui-même. Pendant qu'il parlait, Donald Trump tweetait. "Affaire classée de fraude électorale, en masse!"

Mitt Romney s'indigne

Il est difficile d'imaginer une action pire et plus antidémocratique de la part d'un président américain.

Au sein même du parti républicain, on s'inquiète. Le sénateur Mitt Romney, ex-candidat à la Maison-Blanche et qui n'est pas un fan de Trump, a accusé celui-ci d'exercer "des pressions manifestes sur les autorités nationales et locales pour renverser la volonté du peuple et renverser l'élection". "Il est difficile d'imaginer une action pire et plus antidémocratique de la part d'un président américain en exercice", a-t-il cinglé dans son communiqué diffusé sur Twitter jeudi soir.