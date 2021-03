Joe Biden nomme ses premiers juges et mise sur la diversité

La liste de Joe Biden comprend aussi Candace Jackson-Akiwumi , avocate plaidante à Washington, pour le 7ᵉ circuit à Chicago, ainsi que Tiffany Cunningham , avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle à Chicago, pour un poste au circuit fédéral à Washington. Si leurs candidatures sont confirmées, elles seront les seules juges noires dans leurs tribunaux respectifs . La juge Lydia Griggsby , qui siège à la United States Court of Federal Claims, a également été nommée et serait la première femme afro-américaine à siéger au tribunal de district du Maryland.

Nommés à vie

Ces nominations représentent "la large diversité d'origines, d'expériences et de perspectives qui fait la force de notre pays", a souligné Joe Biden dans un communiqué. "Cette liste pionnière de candidats est composée des meilleurs et des plus brillants esprits de la profession juridique américaine. Chacun d'entre eux est profondément qualifié et préparé à rendre la justice fidèlement en vertu de notre Constitution et de manière impartiale au peuple américain", a-t-il ajouté.