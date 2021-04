Joe Biden prêt à négocier pour faire passer son impôt sur les sociétés

Lors de la présentation de la première partie de son nouveau plan d’investissement , mercredi dernier, le président américain avait proposé d' investir sur huit ans dans la construction de routes et de ponts, la rénovation de logements, l'élargissement de l'accès à internet, la prise en charge des personnes âgées, le financement de l'industrie manufacturière nationale et la construction de trains à grande vitesse.

"Ne pas donner raison" à la Chine

La Chine, a-t-il dit, "compte sur le fait que la démocratie américaine est trop lente , trop limitée et trop divisée pour suivre le rythme" et "nous ne pouvons pas nous permettre de leur donner raison."

L'impôt de 21% relevé à 28%

L'administration Biden a publié, par ailleurs, plus de détails sur les composantes fiscales de ce plan, qui prévoit également des prélèvements plus élevés sur les bénéfices des entreprises à l'étranger, un nouvel impôt minimum sur les bénéfices que les entreprises déclarent aux investisseurs et le financement d'un plus grand nombre de fonctionnaires chargés de faire respecter la loi au sein de l'Internal Revenue Service.