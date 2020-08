Joe Biden promet une Amérique meilleure

Les quatre jours de la Grande Messe démocrate au cours desquels se sont succédé les interventions de Berni Sanders, Elizabeth Warren, Hillary et Bill Clinton ainsi que Michelle et Barack, en ont au préalable annoncé la couleur.

Fort de ces soutiens, l’ancien vice-président d’Obama, s’est présenté en alternative à l’actuel président, Donald Trump, et à "l’époque sombre" qu’il laisse derrière lui. Le vétéran de la politique américaine a ainsi évoqué quatre grandes crises majeures que traverse l’Amérique : "Une tempête absolue. La pire pandémie en plus de 100 ans. La pire crise économique depuis la Grande dépression. Le plus poignant appel pour la justice raciale depuis les années 60. Les réalités indéniables et menaces croissantes du changement climatique", avant de lancer un appel à son public virtuel : "sommes-nous prêts? Je pense que oui. Nous devons l'être."