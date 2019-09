Joe Biden remporte haut la main le troisième débat démocrate

L'ancien vice-président américain n'a pas trébuché. Il faut dire que ses rivaux démocrates n'ont pas véritablement osé l'affronter. Biden continue à caracoler en tête des sondages et mise sur son passé aux côtés de Barack Obama pour s'imposer comme le seul à même de battre Donald Trump en novembre 2020.

Joe Biden n’a pas de tracas à se faire… pour l’instant. L’ancien vice-président américain est sorti vainqueur haut la main du troisième débat démocrate , qui était organisé à Houston jeudi soir. Si les démocrates devaient choisir aujourd’hui qui défendra leurs couleurs face au républicain Donald Trump en novembre 2020, c’est lui qui raflerait la mise. Sauf qu’on est à un peu moins de cinq mois du début des primaires (le 3 février, dans l'Iowa) et que beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici-là…

Joe Biden entouré de Bernie Sanders et Elizabeth Warren, au début du débat.

En attendant, le débat de jeudi, qui opposait les 10 principaux candidats démocrates (sur 20 au total), n’a donc pas rebattu les cartes. Assez étonnamment, les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren , les deux champions de l’aile gauche du parti qui se battent pour la deuxième place dans les sondages, n’ont pas réellement tenté de déstabiliser Biden . Ils ont surtout fait front commun dans l’épineux dossier de la santé qui s’est imposé jusqu’à présent comme principal thème de campagne dans les rangs démocrates.

Couverture médicale universelle ou Obamacare?

Je peux expliquer comment le financer, comment le mettre en œuvre et pourquoi il est meilleur.

Warren a une fois de plus soutenu le projet de Sanders proposant de remplacer le système de santé par une couverture médicale universelle. Il s’agirait d’étendre à toutes les couches de la population le système public qui est déjà en place pour les plus de 65 ans (Medicare), et ce au détriment des assurances privées.