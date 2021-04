Joe Biden sanctionne durement Moscou

C'est un nouveau coup de froid dans les relations russo-américaines , qui risque de compliquer la proposition de sommet avec Vladimir Poutine . Le gouvernement américain s’est prononcé ce jeudi sur des sanctions financières à l’encontre de la Russie, pour cyberattaques et ingérences dans l' élection présidentielle de 2020 . L' expulsion de dix diplomates russes a aussi été confirmée.

Expulsions et menaces

L'écrit pointe 32 entités et personnes accusées d'avoir tenté, au nom du gouvernement russe, "de saper la conduite d'élections démocratiques libres et équitables aux États-Unis". Il sanctionne également six sociétés technologiques "engagées dans des activités cybernétiques malveillantes au service de Moscou", faisant référence à une cyberattaque survenue en 2020, à l'issue de laquelle des agences fédérales américaines avaient été piratées.