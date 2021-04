Joe Biden se positionne en grand réformiste devant le Congrès

"Ce soir, je suis venu parler de crise - et d'opportunité. De la reconstruction de notre nation - et de la revitalisation de notre démocratie." Le président américain Joe Biden a assuré, lors de son premier discours devant le Congrès, très clairsemé et masqué, qu'il avait restauré la foi des Américains dans la démocratie, près de 100 jours après avoir succédé à Donald Trump.