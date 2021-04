Joe Biden va reconnaître le génocide arménien

Voilà qui pourrait tendre plus encore les relations entre les États-Unis et la Turquie . Joe Biden va devenir le premier président des États-Unis à reconnaître le génocide arménien .

Les massacres d'Arméniens en 1915 dans l'Empire ottoman sont reconnus comme un génocide par plus d'une vingtaine de pays et de nombreux historiens, mais il est vigoureusement contesté par la Turquie. Les Arméniens estiment qu'un million et demi des leurs ont été tués de manière systématique pendant la Première Guerre mondiale par les troupes de l'Empire ottoman, alors allié à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Ils commémorent ce génocide chaque année le 24 avril. La Turquie, issue du démantèlement de l'empire en 1920, reconnaît des massacres, mais récuse le terme de génocide, évoquant une guerre civile en Anatolie, doublée d'une famine, dans laquelle 300.000 à 500.000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort.