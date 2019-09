John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Trump, limogé

"J'ai informé John Bolton hier soir que nous n'avions plus besoin de ses services à la Maison-Blanche", a expliqué Donald Trump. "J'étais en désaccord avec nombre de ses suggestions ", a-t-il ajouté, en évoquant cet homme connu pour sa moustache et ses positions très dures à l'égard de l'Iran, de la Russie ou encore de la Corée du Nord.

Dans un tweet, John Bolton a simplement indiqué qu'il avait proposé de présenter sa démission lundi soir et que le président lui avait répondu: "Parlons-en demain." Ce limogeage spectaculaire intervient dans un climat particulièrement tendu entre les Etats-Unis et l'Iran, dossier sur lequel Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires ces dernières semaines, entre extrême fermeté et volonté de négocier.