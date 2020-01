John Bolton pourrait-il faire plier la défense de Donald Trump?

La Maison-Blanche, elle, fait tout pour éviter ces témoignages et pour que le procès soit conclu le plus vite possible. Quatre sénateurs républicains ont cependant indiqué qu’ils refuseraient de repousser l’éventualité de nouveaux témoignages sans entendre les arguments des deux parties d’abord. Il y a donc une petite fenêtre de tir. Mais Donald Trump serait prêt à faire valoir le privilège de l’exécutif si John Bolton était formellement appelé à la barre.

Ces derniers ont dit à plusieurs reprises qu'ilsla garde rapprochée de Donald Trump, notamment son chef de cabinet par intérimJohn Bolton était également déjà dans leur viseur.