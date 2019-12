John Kerry se mobilise pour lutter contre le changement climatique

L’ancien chef de la diplomatie américaine John Kerry a officiellement lancé dimanche une coalition pour lutter contre la crise climatique. Baptisée "World War Zero" (Guerre mondiale zéro), cette initiative rassemble des personnalités politiques de différents bords, des stars du cinéma ou du monde de la chanson. "Nous rassemblons des alliés improbables avec une mission commune: pousser le monde à répondre à la crise climatique de la même manière que nous nous étions mobilisés pour gagner la Seconde Guerre mondiale" , peut-on lire sur le site internet de la coalition.

L’actrice britannique Emma Watson et le chanteur Sting font partie de cette coalition, tout comme l’Américain Leonardo DiCaprio. Parmi les personnalités politiques, on retrouve l’acteur Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur républicain de Californie, ou John Kasich, ex-gouverneur républicain de l’Ohio, mais aussi l’ancien Président démocrate Bill Clinton et l’ex-secrétaire d’État Madeleine Albright.