Kamala Harris, le choix logique de Joe Biden...

Kamala Harris, sénatrice de Californie réputée pour sa fougue et sa fermeté, sera la colistière du candidat démocrate à la Maison Blanche. Elle pourrait devenir la première femme noire vice-présidente des Etats-Unis.

Un homme, une femme. Un Blanc, une Noire. Un vétéran de la politique de la côte Est, une sénatrice en vue de la côte Ouest. En choisissant Kamala Harris comme colistière dans la course à la Maison Blanche, Joe Biden a fait le choix de la complémentarité et de la sécurité.

Kamala Harris est entrée ce mardi dans l’histoire en devenant la première femme noire (de père jamaïcain) et asiatique (de mère indienne), candidate à la vice-présidence des Etats-Unis. Joe Biden a longtemps fait durer le suspense même si son choix s’est finalement porté sur celle qui était favorite depuis le début - beaucoup à Washington évoquaient même ce ticket avant la candidature de Joe Biden aux primaires.

Un ticket d’autant plus important cette année qu’étant donné les 77 bougies de Joe Biden, le poste de vice-présidente pourrait être un tremplin vers une candidature à la Maison Blanche en 2024, voire vers une arrivée au Bureau ovale plus tôt si le démocrate ne terminait pas son mandat. Kamala Harris, 55 ans et forte d’une première expérience de candidature aux primaires, a donc des chances de devenir la première femme présidente des Etats-Unis.