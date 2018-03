Kudlow, de chroniqueur à économiste en chef de Trump

Proche du président américain, et ce depuis la campagne présidentielle, Kudlow n’est pas pour autant un partisan aveugle de ses choix politiques. Au début du mois, il avait d’ailleurs dit tout le mal qu’il pensait de son intention de taxer à 25% les importations US d’acier et à 10% celles d’aluminium. Le protectionnisme "nuira à l’économie", avait-il mis en garde en ajoutant que les barrières tarifaires "n’ont quasi jamais fonctionné comme prévu et mènent presque toujours à une fin malheureuse".