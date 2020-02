L'Iowa donne le coup d'envoi des primaires démocrates

Cet État d’à peine plus de 3 millions d’habitants est le premier à voter, ce lundi, pour élire le futur candidat démocrate à la Maison-Blanche. Plusieurs candidats sont sortis du lot ces derniers mois, ce qui promet une course serrée.

Les habitants de l’Iowa en ont l’habitude: ce petit État rural au beau milieu des États-Unis a été parcouru sans relâche par les politiques et les médias ces derniers mois en vue du scrutin qui s'y tiendra ce lundi. Dès que les résultats du premier caucus démocrate seront publiés, dans la nuit, ce beau monde désertera, direction le New Hampshire, deuxième État à voter dans cette course à l’investiture.