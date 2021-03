L'Otan et l'UE s'apprêtent à tourner la page Trump

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken sera à Bruxelles cette semaine. Il y rencontrera la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell . Il prendra aussi part à une réunion des pays membres de l’Otan , le but étant de resserrer des liens distendus sous l’ère de Trump.

Resserrer les alliances

Une première rencontre est prévue mardi matin entre Jens Stolenberg et Antony Blinken. Auprès de l'Otan, Antony Blinken devrait évoquer ses "inquiétudes à propos de la Chine et de la Russie, ainsi que le changement climatique, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme et la sécurité énergétique". Sa rencontre avec les hauts responsables de l'UE devrait quant à elle porter principalement sur la pandémie de Covid-19, la reprise économique et le "renforcement de la démocratie".