L'US Air Force redécouvre les vertus du "low cost"

Après des décennies de course à la haute technologie et à la furtivité, l'armée de l'Air américaine veut se doter d'un appareil d'attaque léger et peu onéreux pour les théâtres d'opération non défendus.

Est-il intelligent d’utiliser des chasseurs-bombardiers à 100 millions de dollars pièce et dont le coût d'utilisation est extrêmement élevé pour effectuer des missions de contre-insurrection sur des théâtres d'opérations dépourvus de défenses aériennes? C'est la question que s'est posée il y a quelques années l'armée américaine, qui s'est engagée ces dernières années dans le développement exclusif d'avions de combat furtifs hors de prix, comme les chasseurs F-22 et F-35, et prochainement le futur bombardier B-21 Raider.

Opérant un virage à 180 degrés, l'US Air Force s'apprête dès lors à se lancer dans un appareil d'attaque léger et bon marché, destiné à opérer dans des environnements relativement peu dangereux, rencontrés par exemple lors des conflits en Afghanistan, en Irak ou en Afrique.

La force aérienne américaine a publié début août un document annonçant son intention de solliciter en décembre 2018 des offres de la part de l'industrie pour l'acquisition de cet avion, un programme baptisé OA-X.

Ce nouvel appareil pourrait être commandé à la fin d'année fiscale 2019, qui débutera le 1er octobre prochain.

"L'avion d'attaque léger OA-X est un appareil biplace de petite taille équipé d'un turbopropulseur, conçu pour des opérations dans des environnements relativement permissifs", a précisé le Service de recherche du Congrès (CRS) dans une note datée du 23 août.

Cet avion doit donner à l'aviation américaine la possibilité de libérer des moyens plus sophistiqués et coûteux pour d'autres tâches, selon la secrétaire à l'Air Force, Heather Wilson, qui cite volontiers l'exemple d'un recours à un F-22 Raptor - l'un des appareils les plus coûteux de l'arsenal américain - pour détruire un laboratoire de production de drogues en Afghanistan comme "une utilisation inefficace des ressources".

Le coût d'utilisation d'un avion d'attaque léger est estimé à entre 2% et 4% de celui d'un chasseur de pointe.

L'US Air Force a déjà effectué des tests avec deux types d'appareils légers: l'A-29 Super Tucano, produit par la société Sierra Nevada Corporation (SNC) au départ d'un avion du constructeur brésilien Embraer, et l'AT-6 Wolverine de Textron.Deux appareils turbopropulsés (à hélice).

L'A-29 est déjà en service dans les forces aériennes afghane (26 exemplaires commandés) et libanaise (six livrés), colombienne et équatorienne.