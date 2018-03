L'actrice de porno parle de menaces du clan Trump

Stormy Daniels affirme avoir eu une relation sexuelle avec l'homme, qui était alors promoteur immobilier en juillet 2006. C'était en marge d'un tournoi de golf à Lake Tahoe (Californie). Elle raconte l'avoir éconduit lors de leur première conversation et avoir fait mine de le fesser avec un magazine sur lequel il apparaissait en Une, avant de passer la soirée avec lui.

L'actrice et l'homme d'affaires seraient restés en contact durant un an, essentiellement, selon elle, parce que Donald Trump lui faisait miroiter une place dans l'émission télévisée "The Celebrity Apprentice", promesse restée sans suite. Elle souligne toutefois que cette relation était consentie, accusant le mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel d'avoir essayé de la récupérer.