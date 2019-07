L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis démissionne après la controverse avec Trump

Kim Darroch est au centre d'un contentieux entre Londres et Washington depuis la divulgation ce week-end de câbles diplomatiques dans lesquels il juge la présidence américaine "inepte" et "dysfonctionnelle". Nommément visé dans les notes de Kim Darroch, Donald Trump a prévenu lundi qu'il ne travaillerait plus avec lui, ne manquant pas de le qualifier d'"imbécile" au passage.