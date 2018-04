L'ancienne Première Dame Barbara Bush est en soins palliatifs

A 92 ans, l'épouse de l'ancien président George H.W. Bush a été placée en soins palliatifs ce dimanche.

Le secrétariat de l'ancien président George H.W. Bush avait annoncé ce dimanche que l'état de santé de Barbara Bush se dégradait et qu'elle avait été placée en soins palliatifs. Elle est prise en charge à son domicile, entourée de ses proches.

L'ancienne First Lady avait déjà subi ces derniers temps une série d'hospitalisations mais la nature de la maladie dont elle souffre n'a pas été communiquée. CNN a néanmoins rapporté que Barbara Bush aurait souffert d'une maladie respiratoire et d'une insuffisance cardiaque.

Jim McGrath, porte-parole de son mari, rapporte qu'après "avoir consulté sa famille et les médecins", Barbara Bush avait décidé "de ne pas poursuivre son traitement médical et va se concentrer à la place sur des soins palliatifs". "Barbara Bush a fait preuve d'une solidité à toute épreuve face à sa santé déclinante, ne s'inquiétant pas pour elle-grâce à sa foi imperturbable-mais pour les autres."

Vue en plein écran Barbara Bush aux côtés de son mari George H.W. Bush le 12 décembre 2008 lors d'une cérémonie dans une école du Texas. ©REUTERS

Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump a déclaré que "les prières du président et de la Première dame en cette période sont tournées vers toute la famille Bush."

De son côté, le gouverneur du Texas Greg Abbott a souhaité saluer la personnalité de l'ancienne Première Dame. "Barbara Bush a un caractère aussi grand, inspirant et iconique que le Texas."

Même réaction pour Nikki Haley, ambassadrice américaine auprès de l'ONU. "Prières pour une femme d'une grande foi, d'une grande force et d'un amour indéfectible pour notre pays. Notre pays est meilleur grâce à l'ancienne Première Dame Barbara Bush."

L'ancien président Barack Obama a également eu un mot pour Barbara Bush et sa famille lors d'une conférence de presse. Il a notamment salué un couple qui a dédié sa vie à œuvrer pour le pays.

Les mots de Barack Obama pour Barbara Bush et sa famille.

Une figure américaine

Barbara Pierce est née en juin 1925 dans l’État de New York. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle rencontre George W.Bush avant de l'épouser trois ans plus tard.

Le couple a eu six enfants dont George W.Bush, président des États-Unis entre 2001 et 2009, et Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007 et candidat malheureux aux primaires républicaines pour briguer la présidence du pays en 2016.

Bien qu'elle se dise plus intéressée à s'occuper du foyer qu'à aider son mari dans sa tâche de diriger le pays, la First Lady s'était consacrée à la promotion de l'alphabétisation et de la lecture, pendant le mandat de son époux, entre janvier 1989 et janvier 1993.

Barbara Bush avait en effet travaillé avec différents organismes dans l'optique de placer le défi de l'alphabétisation pour tous au cœur de son engagement. Elle avait fondé la Barbara Bush Foundation for Family Literacy en 1989. Son objectif: œuvrer pour permettre aux parents et aux enfants de savoir lire et écrire et favoriser l'égalité des chances.

"Le Rêve Américain signifie une égale opportunité pour chaque personne qui travaille dur. Si nous ne donnons pas à chacun la capacité de simplement lire et écrire, alors nous ne donnons pas à chacun une chance égale de réussir", avait-elle souligné.

Vue en plein écran Barbara Bush en compagnie de son fils George W. Bush lors de la Convention nationale républicaine à Houston en 1992. ©AFP