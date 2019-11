L'anonyme de l'équipe Trump frappe encore

Un essai non signé publié ce mardi tente d’avertir sur la personnalité et les agissements du président américain. L’auteur se présente comme un "haut responsable"de l’administration Trump entré en "résistance discrète".

C’est un "avertissement" sur Donald Trump doublé d’une impression de déjà-vu. "A Warning", l’essai tiré à 500.000 exemplaires sorti ce mardi aux Etats-Unis et traduit en français , n’est pas signé. Son auteur est le même anonyme qui avait publié une tribune dans le New York Times fin 2018. Il affirmait alors "faire partie de la résistance au sein de l’administration Trump" .

"Il bronche, il insulte, il s’embrouille, est facilement irrité et a du mal à synthétiser les informations."

Cette fois, il admet avoir eu tort au sujet de cette "résistance discrète" qui travaillerait à parer aux "pires inclinations" du milliardaire: "Les Américains ne devraient pas s’attendre à ce que ses conseillers rattrapent la situation. Nous ne le pouvons pas." Ce "haut responsable" décrit un locataire de la Maison Blanche dangereux, irresponsable, misogyne, "prompt aux abus de pouvoir" , et au comportement amateur en présence de dirigeants étrangers.

L’auteur suggère aussi que le président est instable mentalement: "Il bronche, il insulte, il s’embrouille, est facilement irrité et a du mal à synthétiser les informations, non pas occasionnellement mais régulièrement." Il gère les crises comme "enfant de douze ans dans une tour de contrôle aérien, poussant tous les boutons du gouvernement aveuglément, indifférent aux avions qui dérapent sur la piste et aux vols qui se détournent désespérément de l’aéroport."