L'ascension de Kamala Harris au sein des démocrates américains

Les Américains s’attendaient à un duel entre les deux seniors de la course aux primaires démocrates: Joe Biden et Bernie Sanders. Pourtant, à l’issue des débats entre les candidats à l’investiture 2020, deux femmes sont sorties du lot: Kamala Harris et Elizabeth Warren. Une semaine plus tard, les sondages confirment qu’elles se sont installées dans le quatuor de tête.