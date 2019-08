L'autopsie de Jeffrey Epstein fait planer le doute sur la cause de sa mort

Des os cassés ont été observés lors de l'autopsie de Jeffrey Epstein, selon deux sources proches de la découverte, relate le Washington Post ce mercredi. Parmi ceux-ci, l’hyoïde, situé à proximité de la pomme d'Adam chez les hommes. Sa cassure est possible lors d'un suicide par pendaison, surtout chez les personnes plus âgées. Les experts rajoutent néanmoins que cela survient plus fréquemment dans des cas d'homicides par étranglement.