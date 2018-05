L'avocat de Trump a réclamé 1 million de dollars aux Qataris pour leur dérouler le tapis rouge

Robert Mueller a reconnu ne pas pouvoir poursuivre Trump

L'équipe du procureur spécial Robert Mueller a indiqué à la Maison-Blanche ne pas pouvoir poursuivre Donald Trump, quelles que soient les preuves qu'elle pourrait amasser contre lui dans l'enquête russe, a indiqué mercredi l'avocat du président, Rudy Giuliani.

L'ancien maire de New York a annoncé à CNN et Fox News que l'équipe de Robert Mueller, chargé de déterminer s'il y a eu une collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump dans le cadre de l'élection de 2016, avait accepté de se conformer à un texte du ministère de la Justice.

→ L'interprétation légale de ce document, jamais évoqué jusqu'ici, veut qu'un président en exercice ne puisse pas être inculpé.

Si ces faits sont avérés, en cas de preuve d'actes répréhensibles de Trump, Robert Mueller ne pourrait rien faire de plus que faire parvenir un rapport au ministère de la Justice.

Mais ce n'est pas tout, ce rapport ainsi que les preuves dont il fait état pourrait servir de base pour une éventuelle destitution par le Congrès.

Une commission du Sénat américain a justement publié mercredi 2.000 documents provenant de son enquête sur une rencontre entre Donald Trump Jr et des Russes ayant promis des informations compromettantes sur Hillary Clinton.