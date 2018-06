L'avocat de Trump demande une enquête sur l'enquête russe

L'enquête sur les accusations d'ingérence russe dans les élections de 2016 aux Etats-Unis et sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump doit elle-même faire l'objet d'une enquête, a réclamé dimanche l'avocat du président américain, Rudy Giuliani.

Selon lui, le ministère de la Justice doit enquêter sur l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, "pas forcément à cause de Mueller mais en raison de la genèse de cette enquête russe, qui s'avère être très très illégale et contraire à l'éthique".

"On veut que l'enquête Mueller fasse l'objet d'une enquête de la même manière que l'administration Trump a fait l'objet d'une enquête, et on aimerait avoir un rapport là-dessus, et on aurait alors la preuve qu'elle est aussi mauvaise que certains le pensent", a insisté l'avocat personnel de Donald Trump.