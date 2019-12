L'enquête ukrainienne a rassemblé des "preuves accablantes" contre Trump

"L'enquête en destitution a montré que le président Trump, personnellement et par l'entremise d'agents dans et en dehors du gouvernement, a sollicité l'ingérence d'un pays étranger, l'Ukraine, pour favoriser sa campagne de réélection", selon le rapport de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, qui a supervisé les investigations.

" Le président a placé ses intérêts personnels et politiques au-dessus des intérêts nationaux , a cherché à miner l'intégrité du processus électoral américain et mis en danger la sécurité nationale", ajoutent les auteurs de ce rapport de 300 pages, qui doit servir de base à la rédaction des chefs d'accusation contre le président. "Les pères fondateurs ont prescrit un remède quand un chef de l'exécutif place ses intérêts personnels au-dessus de ceux du pays: la destitution", ajoutent-ils.

Selon son rapport, il existe des "preuves accablantes" sur deux sujets: "le président a conditionné une invitation à la Maison Blanche et une aide militaire à l'Ukraine à l'annonce d'enquêtes favorables à sa campagne" et il a "entravé" les investigations. Selon ce document, "aucun président n'a bafoué à ce point la Constitution et le pouvoir de supervision du Congrès".