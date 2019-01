L'étau américain se resserre autour d'Huawei

Les États-Unis resserrent leur étreinte autour d’Huawei et de la Chine. Mercredi soir, le "Wall Street Journal" révélait que la justice américaine mène une enquête au pénal contre le géant chinois des télécoms pour vol de technologies. Quelques heures plus tôt, des élus républicains et démocrates du Congrès déposaient une proposition de loi visant à interdire la vente de composants électroniques américains à des entreprises chinoises soupçonnées de violer des lois américaines ou l’embargo des États-Unis contre l’Iran. Les députés américains citent nommément Huawei et ZTE, un autre groupe de télécoms chinois dans le collimateur de Washington depuis plusieurs années. En juin 2018, ce dernier avait notamment accepté de verser une amende de 1 milliard de dollars aux autorités américaines pour avoir vendu des technologies américaines à l’Iran.