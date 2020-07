L'étau se resserre autour de Trump dans les "swing states"

Donald Trump est au pied du mur. Les sondages de ces dernières semaines le donnent généralement perdant face au démocrate Joe Biden et les chiffres les plus récents s'avèrent d'autant plus frappants qu'ils concernent les fameux "swing states". Il s'agit historiquement des "États pivots" dont les électeurs sont les plus indécis, et donc les plus importants dans la course à la présidentielle. C'est bien souvent là-bas que se trouve la dernière ligne droite menant à la Maison Blanche.