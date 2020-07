L'étau se resserre autour de Trump, loin derrière Biden dans les "swing states"

Le Président des États-Unis arrive loin derrière son concurrent démocrate dans certains "swing states", les États les plus décisifs pour la présidentielle. Il continue pendant ce temps son revirement face à la pandémie.

Donald Trump est au pied du mur. Si les sondages ces dernières semaines le donnent généralement perdant face à Joe Biden, les chiffres les plus récents s'avèrent d'autant plus frappants qu'ils concernent les fameux "swing states". Il s'agit historiquement des "États pivots" aux électeurs les plus indécis, et donc les plus importants dans la course à la présidentielle. C'est bien souvent là-bas que se joue la dernière ligne droite pour la Maison Blanche.

Selon un sondage de Fox News révélé jeudi soir, le démocrate Joe Biden a une longueur d'avance dans le Michigan. Les femmes semblent y voter particulièrement contre le républicain, alors que le démocrate bénéficie également du vote des personnes de couleur et celles vivant dans les banlieues.

En Pennsylvanie aussi, 50% des votants seraient favorables à Joe Biden, contre 39% pour Donald Trump. Hillary Clinton avait perdu cet État en 2016... Avec moins de 45.000 voix. Dans le Minnesota, le sondage a indiqué que la situation serait encore pire pour Donald Trump.

Le spectre de la défaite

Le milliardaire républicain, à la traîne dans tous les sondages, redoute désormais une humiliante défaite qui ferait de lui le premier président d'un seul mandat depuis plus d'un quart de siècle. Certes, rien n'est joué. Après trois ans et demi de rebondissements, de nouveaux coups de tonnerre sont possibles. Et on se souvient (presque) tous de la surprise au réveil, le 9 novembre 2016, lorsque Trump a été élu avec 46% des voix contre 48 % pour Clinton. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, encore moins quand c'est celle de l'actuel Président.

"Je ne suis pas en train de perdre, les sondages sont bidons." Donald Trump Président des États-Unis

Le principal intéressé, lui, y croit toujours. "Je ne suis pas en train de perdre, les sondages sont bidons". Derrière les formules-choc et son déni apparent, Donald Trump cherche les ajustements. Conscient que l'échéance de novembre se présente mal, il amorce un virage très serré dans sa stratégie face à la pandémie.

Une nouvelle stratégie pour le Covid-19

Après avoir minimisé pendant des mois l'ampleur du coronavirus (le jugeant de "petite grippe") et avoir appelé les États à rouvrir le plus vite possible, voilà que le Président modifie en profondeur son approche face à l'urgence sanitaire. Après avoir changé de directeur de campagne, il s'est montré en début semaine masqué pour la première fois, affirmant qu'il s'agissait là d'un "geste patriotique". Il a ensuite reconnu que la situation allait "empirer avant de s'améliorer". Après des semaines de déni, le ton est désormais plus présidentiel.

"Donner l'exemple est très important", a-t-il affirmé jeudi soir, annonçant l'annulation de la grande convention républicaine ouverte au public prévue à Jacksonville en Floride. Celle-ci doit l'introniser officiellement en tant que candidat républicain à la Maison Blanche.

"Le timing pour cet événement n’est pas bon, vu ce qui s’est produit récemment – la flambée des infections en Floride – cela ne va pas." Donald Trump Président des États-Unis

"Nous n’allons pas faire une grande convention publique en tant que telle, ce n’est pas le moment", a-t-il déclaré, estimant qu’il était de son devoir de président de "protéger les Américain". "Le timing pour cet événement n’est pas bon, vu ce qui s’est produit récemment – la flambée des infections en Floride – cela ne va pas."