L'ex-avocat de Trump plaide coupable, son ancien directeur de campagne inculpé

L'étau se resserrait-il encore davantage autour de Donald Trump? Après quatre mois d'enquête qui ont exaspéré le milliardaire, son ex-avocat personnel Michael Cohen, 51 ans dont plus de 10 à son service, a plaidé coupable mardi devant un juge fédéral de fraude fiscale et bancaire et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Le procès aura lieu le 12 décembre et la caution a été fixée à 500.000 dollars.