L'ex-chef de campagne de Trump devant la justice

Paul Manafort, l'ex-chef de campagne du président américain Donald Trump, accusé de fraude fiscale et de blanchiment, comparaît ce mardi devant un juge en ouverture du premier procès découlant de l'enquête russe.

Paul Manafort, qui a pris la tête de la campagne de Donald Trump entre mai et août 2016, est accusé de blanchiment ainsi que de fraudes fiscale et bancaire liés à ses activités de lobbyiste pour l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch, soutenu par Moscou, et deux partis pro-Ianoukovitch, jusqu'en 2015. Des faits mis à jour par Robert Mueller à la faveur de son enquête sur l'ingérence russe. Manafort rejette toutes ces accusations.