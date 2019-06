L'ingérence russe, petite blague de Trump à Poutine

Ils ne s'étaient plus parlé depuis un an, à Helsinki. Et les retrouvailles se sont plutôt bien passées. Donald Trump a affiché ce vendredi une relation fort cordiale avec Vladimir Poutine, en marge du G20 à Osaka. Le président américain a même osé blaguer autour d'une éventuelle tentative d'ingérence russe lors de la présidentielle de 2020 aux États-Unis: "N'interférez pas dans les élections américaines", a-t-il lâché. La réponse de Poutine? Aucune, il s'est contenté d'un sourire.