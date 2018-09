L'ouragan Florence déferle sur la côte est américaine

Avec des vents calculés à 150 km/h, l'oeil du cyclone se trouve non loin à l'est de Wilmington, en Caroline du Nord .

Dans cet Etat, plus de 150.000 foyers sont privés d'électricité. Les premières rafales de vent accompagnées de fortes pluies se sont abattues jeudi après-midi sur la ville portuaire de Wilmington, faisant vaciller les arbres et les feux tricolores suspendus. Florence se dirige vers la côte à 9 km/h et son oeil devrait atteindre le littoral ce vendredi où l'ouragan déchargera ses pluies torrentielles pendant de longues heures avant de s'enfoncer samedi à l'intérieur des terres, accentuant le risque d'inondations et de crues soudaines.