L'ouragan Florence fait ses premières victimes

Accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, l'oeil de l'ouragan a touché terre près de Wrightsville Beach (Caroline du Nord) vendredi à 12H15 (HB), avec des vents jusqu'à 150 km/h, selon le centre national des ouragans (NHC). La Caroline du Sud a également été touchée un peu plus tard.

"Scenario catastrophe"

Le NHC avait mis en garde contre une forte marée dans la nuit de vendredi à samedi sur la côte. Des "inondations catastrophiques sont attendues sur des zones de Caroline du Nord et Caroline du Sud ". Les rivières devraient frôler voire battre à partir de samedi des records de crue et inonder de nombreuses régions dans ces deux Etats du sud-est.

En Caroline du Nord, à la confluence des rivières Neuse et Trent et proche d'un estuaire, la ville touristique de New Bern, environ 30.000 habitants, a été frappée par des inondations soudaines dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont piégé des centaines de personnes. "Des équipes de secours ont apporté de l'aide à des centaines de personnes à New Bern. Ces secouristes font de leur mieux pour sortir et porter assistance à ceux qui en ont besoin", a dit vendredi le gouverneur.