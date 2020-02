L'outsider Pete Buttigieg décroche une étonnante victoire dans l'Iowa

Avec 26,8% des délégués qui étaient en jeu dans cet Etat rural du Midwest, le maire de South Bend, dans l'Indiana, devance de justesse le sénateur du Vermont Bernie Sanders (25,2%) et plus largement la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren (18,4%). Ces résultats portent sur 71% des lieux de vote. Avec 15,5% des délégués, Joe Biden , qui fut le vice-président de Barack Obama, arrive en quatrième position.

Le milliardaire Michael Bloomberg avait fait l'impasse sur ces premiers Etats "éclaireurs" et n'apparaîtra qu'à l'occasion du "Super Tuesday" du 3 mars au cours duquel 14 Etats et territoires, dont la Californie et le Texas, rendront leur verdict.

"Une bonne idée"

S'exprimant devant des partisans à Laconia, dans le New Hampshire - prochaine étape des primaires du Parti démocrate -, Buttigieg, 38 ans, a déclaré avoir lancé sa candidature un an plus tôt avec une équipe de campagne composée seulement de quatre membres, un nom méconnu de l'opinion et aucun financement, mais avec "une grande idée".