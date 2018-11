La Californie flambe, déjà plus de 30 morts

31 personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie. Des vents violents, à la fois chauds et secs, se sont levés, rendant difficile la lutte contre les flammes.

Le plus lourd bilan de l'histoire du feu en Californie, un Etat qui n'est pourtant jamais épargné par les incendies...

Le compteur est pour l'instant arrêté à 31 morts et pas moins de 228 personnes sont portées disparues. Et les pompiers "se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana (vents chauds et secs venus de l'intérieur des terres) qui pourraient étendre les flammes", selon un communiqué des autorités.