La Californie redoute le "Big One" après deux séismes

L'angoisse est à son maximum en Californie au lendemain d'un deuxième tremblement de terre, en deux jours, de magnitude 7,1 qui n'a provoqué que des dégâts matériels. Les habitants craignent le fameux "Big one", ce méga-séisme potentiellement dévastateur pour la Région.

Le Sud de la Californie vient de subir son deuxième tremblement de terre majeur en deux jours, une secousse d'une magnitude de 7,1 qui n'a provoqué vendredi soir que des dégâts limités mais ravivé l'angoisse du "Big One" dans cette grande région sismique.

Si les deux séismes --jeudi et vendredi-- ont été ressentis à Los Angeles et Las Vegas, leur épicentre était situé dans une zone désertique peu peuplée , ce qui explique qu'ils n'aient fait, selon les dernières informations, que quelques blessés légers.

Les dégâts matériels étaient plus sévères dans les petites villes situées autour de l'épicentre, près de Ridgecrest, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles.

Les autorités ont fait état d'incendies provoqués par des fuites de gaz et de ruptures de canalisation d'eau.

"On n'a jamais rien vu de tel, c'est le tremblement de terre le plus puissant que j'ai jamais ressenti", a confié Victor Abdullatif, gérant d'une supérette au sol jonché de bouteilles projetées à terre sous la force de la secousse.

"L'angoisse est au maximum mais on attend avant de nettoyer à cause des avertissements qu'un autre séisme pourrait arriver, c'est vraiment effrayant", a-t-il poursuivi.

Il y a environ 10% de probabilité qu'un nouveau puissant séisme atteigne une magnitude 7 ou plus dans la semaine à venir , a mis en garde la sismologue Lucy Jones, de l'Institut californien de Technologie (Caltech).

Ces deux tremblements de terre successifs ont ravivé le spectre du "Big One" , ce méga-séisme potentiellement dévastateur tant redouté dans l'Ouest américain. Lucy Jones a toutefois assuré que les deux séismes s'étaient produits sur une "même faille", distincte de celle de San Andreas qui est susceptible de provoquer ce redouté "Big One".

Avec ses 7,1 de magnitude, le séisme de vendredi était 11 fois plus puissant que celui de jeudi, qui était de 6,4. Et les habitants de la région ont subi depuis jeudi matin une vingtaine de séismes de magnitude 4 et au moins 1.200 répliques d'intensités variées.