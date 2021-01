La Chambre des représentants vote en faveur d'un "impeachment" contre Trump

Le procès de Donald Trump, par les sénateurs, devrait se dérouler après son départ de la Maison Blanche, le 20 janvier . C'est la deuxième fois que Donald Trump est mis en accusation lors de son mandat de président. Même si la procédure n'aboutit pas, elle préfigure le crépuscule politique de Donald Trump, de plus en plus lâché par son camp.

La ville de Washington et plusieurs aéroports ont été placés sous haute sécurité en vue de l'investiture. La surveillance du Capitole a été renforcée par le déploiement de 15.000 soldats de la Garde nationale .

"Incitation volontaire à l'insurrection"

L'accusation contre Donald Trump, pour "incitation volontaire à l'insurrection", est la plus grave jamais adressée à l'encontre d'un président des États-Unis . Lors d'un débat très émotionnel, représentants lui ont reproché d'avoir encouragé la foule à marcher sur le Capitole. Ils considèrent aussi qu'il a créé un climat aboutissant à ces émeutes en refusant de reconnaître le résultat des élections. L'enquête sur l'insurrection devrait apporter des éléments sur le rôle joué par Trump.

"Donald Trump doit partir, il représente un danger clair et présent pour la nation ", a déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. "Trump est un traître à notre pays", a lancé la démocrate Anna Eshoo.

Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, a pris ses distances avec Donald Trump et n'exclut pas de voter pour la destitution. Ce revirement de l'homme l'un des hommes les puissants du Congrès sera déterminant.

Donald Trump sans stratégie

Le président sortant semble perdu et sans réelle stratégie. Les sénateurs opposés à la destitution le font pour éviter de diviser leur parti, et non pour défendre Donald Trump, dont les actes sont jugés inacceptables par ses pairs.