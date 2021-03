La Chambre US votera ce mercredi le plan de relance à 1.900 milliards de Joe Biden

L’adoption du projet de loi, qui a été approuvé par le Sénat samedi dernier , reste l’une des plus importantes mesures de lutte contre la pauvreté aux États-Unis depuis les années 1960.

Les démocrates , qui disposent d'une majorité étroite au Congrès , souhaitent que le texte soit promulgué au plus tard dimanche, date à laquelle doivent expirer des aides fédérales destinées à compenser les pertes d'emploi liées à la crise sanitaire.

Le plan de relance

Le plan de relance prévoit notamment des chèques de 1.400 dollars pour des millions d'Américains, ainsi que 350 milliards de dollars d'aide aux États et aux collectivités locales. Il comprend aussi des milliards de dollars pour lutter contre la pandémie, dont 49 milliards pour le dépistage et la recherche, en plus de 14 milliards pour la distribution du vaccin.