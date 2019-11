La Chine et les Etats-Unis décident de baisser progressivement leurs tarifs douaniers

Les deux plus grandes puissances économiques au monde sont engagées depuis 2018 dans une guerre commerciale menée à coup de tarifs douaniers, dont les effets sur l’économie mondiale et la confiance des investisseurs se font durement sentir.

Chinois et Américains ont cependant déclaré vouloir parvenir à un accord préliminaire courant novembre. "Durant les deux dernières semaines, les négociateurs en chef des deux pays ont mené des discussions sérieuses et constructives", a déclaré Gao Feng, le porte-parole du ministère chinois du Commerce. "Ils ont convenu d’une annulation par étapes et progressive des tarifs douaniers additionnels, au fur et à mesure de la progression vers un accord" final, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse.